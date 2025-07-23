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Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза

Банк Уралсиб за 1 полугодие 2025 года увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 17,9 млрд рублей.

В январе-июне 2025 года заметно выросла доля кредитования покупки жилья по собственным ипотечным программам банка – в 5,7 раза по сравнению с 1 полугодием 2024 года, до 9,9 млрд рублей. Выдачи по программе Семейной ипотеки увеличились за тот же период в 1,6 раза, до 7,9 млрд рублей.

Ипотечный портфель банка за год (с 01.07.2024 по 01.07.2025 года) вырос со 132,7 млрд до 147,4 млрд рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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