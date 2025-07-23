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T2 предлагает новым клиентам скидку до 40% при покупке абонемента на связь

Оператор T2 предлагает новым клиентам подключиться со скидкой от 15 до 40%. В акции участвуют четыре популярных тарифа. Скидка активируется при покупке абонемента на связь на три, шесть или 12 месяцев. Чем больше период – тем выше экономия. Приобрести сим-карту или перейти в сеть оператора со своим номером можно в любом фирменном салоне связи T2.

Самым выгодным будет абонемент на связь на один год. При его оформлении новый клиент сэкономит 40% от стоимости тарифа. При покупке абонемента на шесть месяцев скидка составит 30%, на три месяца – 15%.

Абонемент можно оформить на тарифы «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн» и «Хватит!». В зависимости от выбранного тарифа, выгода при покупке годового абонемента составит от 3360 до 4800 рублей.  

Будущему абоненту достаточно обратиться с паспортом в любой из 85 салонов связи T2 в Иркутской области, выбрать тариф, актуальный период и оплатить заказ со скидкой. Акция действует при новом подключении или при переходе в сеть T2 со своим номером.

Для действующих клиентов, помимо высокого качества связи, широкого покрытия сети в городах и на автодорогах, быстрого интернета в курортных зонах Байкала и человекоцентричного сервиса, T2 предлагает сильную программу лояльности. Так, этим летом клиентам оператора доступны скидки на кофе в локальных кофейнях Иркутска и Братска, а также аренда сапов со скидками до 50%. Список предложений и партнеров постоянно расширяется.

Также всем абонентам T2 доступны все уникальные фишки и сервисы оператора:

  • «вечные» минуты и гигабайты;
  • возможность оставаться на связи даже при нулевом балансе;
  • возможность менять минуты и гигабайты на скидки;
  • безлимитное общение внутри сети, а также безлимит на популярные соцсети и мессенджеры для большинства тарифов;
  • расширенные возможности подписки-конструктора MiXX.
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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