T2 предлагает новым клиентам скидку до 40% при покупке абонемента на связь

Оператор T2 предлагает новым клиентам подключиться со скидкой от 15 до 40%. В акции участвуют четыре популярных тарифа. Скидка активируется при покупке абонемента на связь на три, шесть или 12 месяцев. Чем больше период – тем выше экономия. Приобрести сим-карту или перейти в сеть оператора со своим номером можно в любом фирменном салоне связи T2.

Самым выгодным будет абонемент на связь на один год. При его оформлении новый клиент сэкономит 40% от стоимости тарифа. При покупке абонемента на шесть месяцев скидка составит 30%, на три месяца – 15%.

Абонемент можно оформить на т арифы «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн» и «Хватит!». В зависимости от выбранного тарифа, выгода при покупке годового абонемента составит от 3360 до 4800 рублей.

Будущему абоненту достаточно обратиться с паспортом в любой из 85 салонов связи T2 в Иркутской области, выбрать тариф, актуальный период и оплатить заказ со скидкой. Акция действует при новом подключении или при переходе в сеть T2 со своим номером.

Для действующих клиентов, помимо высокого качества связи, широкого покрытия сети в городах и на автодорогах, быстрого интернета в курортных зонах Байкала и человекоцентричного сервиса, T2 предлагает сильную программу лояльности . Так, этим летом клиентам оператора доступны скидки на кофе в локальных кофейнях Иркутска и Братска, а также аренда сапов со скидками до 50%. Список предложений и партнеров постоянно расширяется.

Также всем абонентам T2 доступны все уникальные фишки и сервисы оператора: