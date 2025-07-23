Умение применять AI стало обязательное требование к кандидатам на работу в Сбере

Сбер делает ещё один шаг к AI-трансформации: теперь базовые знания искусственного интеллекта обязательны как для действующих, так и для новых сотрудников. Требования к специфике таких знаний и навыков различаются в зависимости от профиля кандидата.

Для специалистов первой линии, которые напрямую работают с клиентами, ключевое требование — способность применять AI-инструменты для более эффективного решения повседневных задач. Речь идёт о базовых навыках работы с нейросетями — эти компетенции проверяются уже на собеседовании. Кандидатов спрашивают об использовании AI-инструментов в работе и повседневной жизни.

Специалистам аналитических и IT-направлений нужно иметь более глубокие знания. От них ожидают системной интеграции AI в профессиональную деятельность. Для проверки таких навыков на собеседованиях введены практические задания. Отдельное тестирование — фактчекинг и рерайтинг с помощью нейросетей.

Наибольшие требования предъявляются к разработчикам. Они должны не только свободно ориентироваться в AI-инструментах, но и понимать принципы их работы, а в идеале иметь опыт создания собственных AI-решений. Компетенции оцениваются на углублённых технических собеседованиях с профильными экспертами.

Руководителям высшего звена критически важно понимать возможности искусственного интеллекта и уметь принимать управленческие решения с опорой на данные, полученные с помощью интеллектуальных систем. Кросс-интервьюер проверяет инновационность и адаптивность кандидата на руководящую должность с учётом его знаний и опыта применения AI, который оценивается в комплексе и соотносится с требованиями к конкретной позиции.

От стажёров и студентов требуется только желание обучиться работе с AI — Сбер поможет научиться применять нейросети в работе. Банк берёт на себя в том числе образовательную функцию.

Если на собеседовании становится понятно, что кандидат ещё не сталкивался с искусственным интеллектом, банк готов его нанять, но с обязательным условием в период испытательного срока пройти базовые курсы Сбера по AI. Учитывая, что кассиры в отделениях банка работают с внутренней системой СБОЛ Pro, в которую встроен GigaChat, навык использования AI необходим.

Если специфика будущей работы кандидата никак не связана с использованием AI (уборщики, грузчики), то такие требования не предъявляются. Любой сотрудник Сбера может пройти базовые курсы использования AI в работе и повседневной жизни на платформе «Пульс».

Любопытно, что порядка 15% кандидатов-разработчиков ошибочно полагают, что их работа в банке будет связана исключительно с разработкой AI-решений, хотя обычно это касается использования готовых AI-инструментов для повышения эффективности.

В Сбере отмечают, что кандидаты нормально воспринимают требования по умению применять искусственный интеллект — это не вызывает вопросов. В целом в банке число откликов на вакансии растёт. Если в первом полугодии 2024 года в Сбер поступило 1,7 млн откликов, то за первые шесть месяцев 2025-го — уже 2,05 млн. Рост составил 20,5%.

«Искусственный интеллект — это бустер эффективности для каждого. Всё сложнее найти сферу деятельности, где AI-инструменты были бы бесполезны. В своей работе я использую AI постоянно — это помогает больше успевать и принимать более качественные решения. И мы видим, что сотрудники, которые владеют этими технологиями, демонстрируют более высокую производительность, причём иногда кратно более высокую. Поэтому мы заинтересованы в людях, умеющих применять AI и в работе, и в жизни. Если 30 лет назад в резюме часто встречалась фраза "Уверенный пользователь ПК", то сегодня требуются уверенные пользователи искусственного интеллекта», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Особое внимание уделяется интеграции корпоративных разработок в сфере генеративного искусственного интеллекта, таких как GigaChat, в бизнес-процессы. Например, Сбер внедряет мультиагентные AI-системы в инкассацию для ещё более безопасной и эффективной перевозки денег и ценностей. AI-помощников планируется использовать на всех этапах — от подготовки бригад перед выездом на маршруты до взаимодействия с клиентами.

Комплексный подход позволяет Сберу не только соответствовать вызовам цифровой эпохи, но и задавать новые стандарты работы в финансовом секторе.