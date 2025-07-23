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МРОТ в 50 тыс. рублей: реальность или мечта?

В Госдуму будет внесен законопроект, инициированный партией «Справедливая Россия – За правду», о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 50 тыс. рублей в месяц с 1 января 2026 года. В настоящее время МРОТ составляет 22 400 рублей после повышения на 17% с начала этого года. Если законопроект будет принят, это означает увеличение МРОТ в 2,2 раза.

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, считает, что такое увеличение МРОТ нереально, так как оно потребует значительных затрат из госбюджета на фоне падения нефтегазовых доходов. Это также увеличит издержки частных работодателей. Министерство труда РФ предлагает более умеренное повышение на 21%, до 27 093 рублей в месяц, что кажется более сбалансированным решением.

Если же в течение следующих пяти лет МРОТ будет увеличиваться на 20% ежегодно, то к 2030 году он может превысить 56 тыс. рублей в месяц. При условии, что инфляция стабилизируется на уровне 4% в год, предложение о повышении МРОТ до 50 тыс. рублей может стать реальным и даже сдержанным.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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