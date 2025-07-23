В Иркутске ликвидируют последствия непогоды

После сильного дождя в Иркутске развернуты масштабные работы по уборке города. Коммунальные службы очищают дороги, тротуары и остановки, а также откачивают воду с пониженных участков улиц.

«С раннего утра рабочие вышли на улицы для уборки. Все работы ведутся в плановом режиме», – сообщил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов. Особое внимание уделяется улицам Дзержинского, Трактовой, Лермонтова и другим проблемным участкам.

Параллельно ведется уборка поваленных деревьев в разных районах города, включая микрорайон Приморский. На придомовых территориях работу выполняют дворники управляющих компаний.