Названа дата завершения проекта теплового луча в Иркутске

В Иркутске близится к завершению крупнейший за последние 50 лет инфраструктурный проект — строительство теплового луча. Сегодня, 23 июля, ход работ проверили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов.

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Строительство началось в 2023 году, и тепловой луч прокладывается вдоль улиц Баррикад, Радищева, Ядринцева, Зимняя и по Космическому проезду. Ввод объекта в эксплуатацию позволит закрыть семь устаревших угольных и мазутных котельных в предместье Рабочее. На данный момент готовность объекта составляет более 75%, а завершение работ планируется до 1 ноября 2025 года. Общая мощность подключаемой нагрузки составит 109 Гкал/час, что повысит качество теплоснабжения и позволит реализовать комплексный проект развития территории, включая строительство более миллиона квадратных метров жилья и девяти социальных объектов.

– Это было совместное решение Правительства Иркутской области, администрации города и ресурсоснабжающих организаций. В результате приведены в порядок сети протяженностью более 25 км. Современные сети снизят нагрузку на коммуникации по всему правому берегу Иркутска, позволят развивать этот район. Мы и дальше будем оказывать содействие в реализации таких важных для жителей проектов не только в Иркутске, но и по всем территориям Иркутской области, – отметил Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что восстановление дорожного полотна и благоустройство территории после окончания работ являются важной частью проекта. Он поблагодарил жителей за терпение и поручил своевременно восстановить благоустройство.



– При поддержке региона и при личном участии Губернатора мы получили свыше 9,8 миллиардов рублей из госбюджета. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов за последние несколько десятилетий. Благодаря ему в городе закроют изношенные котельные, появится возможность возводить новые школы и детские сады, жилые дома. Напомню, что наряду со строительством луча проводится реконструкция имеющейся инженерной инфраструктуры. Это комплексный проект. Основная часть работ уже выполнена, ведется восстановление нарушенного благоустройства. Точка в реализации масштабных работ должна быть поставлена к концу года, – подчеркнул Руслан Болотов.

Как сообщил генеральный директор ООО «Байкальская энергетическая компания» Олег Причко, на отдельных участках уже приступают к гидравлическим испытаниям, промывкам и иным мероприятиям, предшествующим вводу объекта в эксплуатацию, а также к оформлению соответствующей документации. Планируется, что подключение существующих потребителей к новым сетям теплоснабжения начнётся уже в предстоящем отопительном периоде.

– На этом проекте не останавливаемся. В планах – реконструкция канализационно-очистных сооружений левого берега Иркутска и Ершовского водозабора, строительство канализационного коллектора на Байкальском тракте. Рассчитываем на федеральную поддержку этих проектов, ведём соответствующую работу, – подчеркнул Игорь Кобзев.