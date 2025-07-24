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Дефляция в России: как ЦБ ответит на снижение цен?

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В России впервые с сентября 2024 года зафиксирована дефляция: с 15 по 21 июля потребительские цены снизились на 0,05%, после роста на 0,02% неделей ранее, по данным Росстата. Последний раз недельная дефляция наблюдалась с 27 августа по 2 сентября 2024 года с уменьшением на 0,02%.

Годовая инфляция к 21 июля снизилась до 9,17% с 9,34% неделей ранее. С начала года цены выросли на 4,56%, а с начала месяца — на 0,76%. Средняя стоимость автомобильного бензина повысилась на 0,3%, а дизельное топливо почти не изменилось в цене.

В пятницу, 25 июля, Банк России примет решение по ключевой ставке. В июне регулятор неожиданно для многих снизил ставку сразу на один пункт, до 20%. В этот раз шаг может составить уже два пункта. Эксперты БКС Мир инвестиций ожидают снижение до 18%. По их мнению, динамика инфляции увеличивает вероятность более значительного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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