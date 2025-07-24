ЦБ на перепутье: самое сложное впереди

Банк России стоит перед серьезными вызовами на пути к достижению цели инфляции в 4%. Хотя Центральный банк успешно удержал экономику от перехода инфляционную в спираль и стабилизировал ситуацию, это сказалось на качестве кредитных портфелей и замедлении экономического роста, который ожидается не более 1% в этом году против 4,3% в прошлом.

«Впереди у Банка России сложная задача — удержать инфляцию вблизи 4% и сохранить положительные темпы роста ВВП. Это осложняется структурными изменениями в экономике и недостатком данных для определения потенциального роста, а также инертностью денежно-кредитной политики», – отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

Число решений по ставке, когда инфляция будет вблизи цели, а экономика сохранит положительные темпы роста, может оказаться весьма ограниченным, если, конечно, вообще есть. Инфляционные ожидания остаются высокими и могут помешать устойчивому снижению ставки на длинном горизонте.

Аналитики БКС прогнозируют снижение ставки на 2 п.п. до 18% на заседании 25 июля. По их мнению, жесткость денежно-кредитной политики остается высокой и превышает 15%, хотя инфляция в июне снизилась до 4%. Рост реструктуризаций долгов в банковском секторе продолжается, а качество кредитных портфелей ухудшается. Для возвращения к норме ЦБ может снизить ставку несколько раз, доведя ее до 14% к концу года.

Эксперты выделяют несколько ключевых пунктов:

1. Кредитование: Рост корпоративного рублевого долга продолжает замедляться, а депозиты компаний снижаются. Кредиты, за исключением льготных, идут только на оборотные средства и покрытие кассовых разрывов. Портфель кредитов физлицам растет только за счет льготной составляющей по ипотеке. Портфель кредитов наличными сокращается, а депозиты физлиц продолжают расти.

2. Рынок труда: Зарплаты выросли на 15,3% год к году, но есть основания полагать, что их рост замедлился до 10% в начале лета. Если это подтвердится, то это сильный аргумент в пользу продолжения ускоренного снижения ставки в сентябре.

3. Бюджетный фактор: После проведения авансовых платежей в начале года ожидалось существенное замедление расходования средств бюджета. Июньские данные по расходам оказались выше ожидаемых. За полгода дефицит составил 3,7 трлн против плана в 3,8 трлн, при этом пик расходов всегда традиционно приходится на конец года. Видимо, более реальные параметры бюджета этого года мы увидим только осенью.

4. Сильный рубль: Курс рубля к доллару США продолжает держаться ниже 80 руб., благодаря как высокой ставке, так и ослаблению доллара к мировым валютам. Спрос на валюту остается слабым. Валюта больше нужна как транзакционный инструмент. Спрос на валютные сбережения удовлетворяется за счет выпуска квазивалютных облигаций. Ожидаем ослабление рубля до 90–95 за доллар к концу года по мере снижения ключевой ставки до 14–16%.

Вывод: Банк России прошел немалый путь, но самое сложное впереди. Удержание инфляции и поддержание экономического роста требуют взвешенных решений и учета множества факторов.