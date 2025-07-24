Продавцов не хватает в Иркутской области

Аналитики hh.ru выявили острую нехватку продавцов-консультантов и продавцов-кассиров в Иркутской области. На одну вакансию приходится всего 2,6 резюме, что значительно ниже нормального уровня.

«Медианная зарплата продавцов в регионе составляет 51,5 тысячи рублей, тогда как ожидания кандидатов скромнее – 45,1 тысячи», – отмечают эксперты. Наибольший дефицит кадров наблюдается в Республике Алтай, где на вакансию приходится менее одного резюме.

Среди сибирских регионов самые высокие зарплаты предлагают в Новосибирской области (55,3 тыс. руб.) и Красноярском крае (52,5 тыс. руб.). В Иркутской области продавцы остаются в топ-5 самых востребованных специалистов.