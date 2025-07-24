Директора российских компаний не верят в удвоение капитализации фондового рынка

Девять из десяти владельцев и директоров крупных российских компаний сомневаются в возможности удвоения капитализации фондового рынка к 2030 году, как поручено президентом Владимиром Путиным. Эти результаты были получены в ходе опроса, проведенного школой корпоративного управления АНД и УК «Ингосстрах-инвестиции». В опросе приняли участие 167 членов советов директоров крупнейших российских компаний, включая 18 председателей, 63 генеральных директора и 37 основателей компаний.

Несмотря на скептицизм, 62% участников опроса считают, что капитализация фондового рынка России к 2030 году составит от 35% до 50% ВВП. Около 23% респондентов полагают, что показатель останется на текущем уровне — от 25% до 35% ВВП. Пессимистичные прогнозы, предполагающие снижение капитализации к 2030 году, высказали 6% опрошенных. Только 9% уверены в достижении или почти полном достижении целевого показателя, сообщают "Ведомости".

Президент Путин в феврале 2024 года заявил о необходимости удвоения капитализации рынка до 66% ВВП к 2030 году и до 75% ВВП к 2036 году. На май текущего года капитализация составляет 26,6% от ВВП, что ниже прошлогоднего уровня, по данным ЦБ.

Опрос также показал, что для увеличения капитализации рынка наиболее важными факторами являются улучшение инвестиционного климата (66% респондентов) и укрепление института защиты собственности (51%). Вывод новых частных (29%) и государственных (28%) компаний на IPO, а также улучшение корпоративного управления (28%) также получили поддержку. Меньше респондентов видят потенциал в повышении эффективности государственных (25%) или частных (19%) компаний.