Креативный бум: 25% российских компаний заявляют о своей творческой стороне

25% российских предпринимателей считают свои компании частью креативных индустрий, что позволяет им рассчитывать на господдержку. Однако лишь 30% владельцев бизнеса знакомы с понятием «креативные индустрии», ассоциируя его с творчеством (38%), рекламой (17%) и новыми технологиями (13%). Эти данные представлены в исследовании, проведенном Минэкономразвития России, Сбербанком и фондом «Общественное мнение», которые опросили 614 индивидуальных предпринимателей и владельцев ООО, сообщают "Ведомости".

В начале 2024 года Росстат утвердил методологию расчета доли креативной экономики в ВВП РФ. В этот сектор вошли такие области, как архитектура, дизайн, мода, кино, музыка, культурно-зрелищная деятельность, изобразительное искусство, программное обеспечение, игры, реклама, медиа и гастрономия. Однако дискуссии о том, какие виды деятельности следует относить к креативным, продолжаются. Уточнение этого вопроса необходимо для оказания господдержки креативному бизнесу.

Напомним, Белый дом активно работает над созданием комплексной системы поддержки креативных индустрий в России. Власти надеются, что благодаря этой поддержке вклад «творческого» бизнеса в экономику увеличится до 6% к 2030 году, по сравнению с 4,1% в 2024 году. Одна из ключевых задач — четкое определение границ креативных индустрий, как отметил глава Минэкономики Максим Решетников на стратегической сессии правительства, поскольку текущая классификация ОКВЭД не всегда отражает реальную ситуацию в отраслях.