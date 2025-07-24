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Фальшивые рубли исчезают: что стоит за историческим минимумом?

Количество фальшивых рублевых купюр в России остается на исторически минимальном уровне. Основными факторами, способствующими этому, стали рост безналичных платежей и смена фокуса мошенников на кражу денег онлайн. Однако, несмотря на это, банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей подделываются чаще всего, что требует особой внимательности при их использовании, сообщают "Ведомости".

За последние полтора года количество обнаруженных подделок не превышает 800 штук в месяц, тогда как в 2010 году ежемесячно выявлялось около 11 000. В первом полугодии 2025 года в банковской системе России было выявлено 3361 фальшивый денежный знак. Наиболее часто подделывались купюры номиналом 5000 рублей (2059 штук), 1000 рублей (1031 штука) и 2000 рублей (110 штук). Меньше всего подделок было обнаружено среди купюр номиналом 200 рублей (1 штука), 10 рублей (4 штуки) и 5 рублей (5 штук). Среди монет выявлено 53 подделки номиналом 10 рублей и 22 подделки номиналом 5 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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