«Авиапарк» вновь выставлен на продажу: цена — 100 млрд рублей

Собственники крупнейшего торгово-развлекательного комплекса «Авиапарк», расположенного на Ходынском поле рядом со ст. м. «ЦСКА», вновь ищут инвестора для его продажи, сообщают "Ведмости".

По информации от консультантов, привлечена компания Astoria Capital, созданная выходцами из Сбербанка, для реализации актива. Владельцы надеются выручить за комплекс 100–120 млрд рублей, из которых половина составляет долговые обязательства. Предложение о покупке уже разослано крупным инвестиционным холдингам и профильным игрокам, хотя пока ни с одним из них не подписаны обязывающие документы.

«Авиапарк» занимает 400 000 кв. м и является крупнейшим комплексом в Европе, построенным в 2014 году. Инвестиции в проект составили $1,4 млрд. В 2023 году арендный доход составил $85 млн, по данным Forbes. Владельцем центра является АО «ТВК «Авиапарк», принадлежащее кипрской Darkforest Holding Company, хотя текущие бенефициары остаются неизвестными.Р