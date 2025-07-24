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«Авиапарк» вновь выставлен на продажу: цена — 100 млрд рублей

Собственники крупнейшего торгово-развлекательного комплекса «Авиапарк», расположенного на Ходынском поле рядом со ст. м. «ЦСКА», вновь ищут инвестора для его продажи, сообщают "Ведмости".

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По информации от консультантов, привлечена компания Astoria Capital, созданная выходцами из Сбербанка, для реализации актива. Владельцы надеются выручить за комплекс 100–120 млрд рублей, из которых половина составляет долговые обязательства. Предложение о покупке уже разослано крупным инвестиционным холдингам и профильным игрокам, хотя пока ни с одним из них не подписаны обязывающие документы.

«Авиапарк» занимает 400 000 кв. м и является крупнейшим комплексом в Европе, построенным в 2014 году. Инвестиции в проект составили $1,4 млрд. В 2023 году арендный доход составил $85 млн, по данным Forbes. Владельцем центра является АО «ТВК «Авиапарк», принадлежащее кипрской Darkforest Holding Company, хотя текущие бенефициары остаются неизвестными.Р


/ Сибирское Информационное Агентство /
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