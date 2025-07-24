Школьный буллинг под прицелом: новый законопроект должен изменить правила

В России разработан законопроект, направленный на борьбу с буллингом в школах, который готовился с 2022 года. Самой строгой мерой для ребенка, неоднократно участвовавшего в травле и применявшего физическое насилие, станет временная отправка в специальную учебно-воспитательную школу. Об этом сообщили источники в Госдуме и «Ведомостям». Законопроект планируется внести в нижнюю палату уже на этой неделе, сообщают "Ведомости".

Изменения будут внесены в законы о правах ребенка, профилактике безнадзорности и образовании. В документе четко определяются критерии буллинга: систематичность, преднамеренность и уничижающий характер. Минпросвещения, Минобрнауки, Минздрав и МВД утвердят порядок борьбы с насилием, который поможет выявлять случаи травли, проводить беседы с родителями и работать с учащимися.

Региональные центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ППМС) будут оказывать поддержку школам, где зафиксированы случаи буллинга. Специалисты помогут пострадавшим детям и «агрессорам» научиться корректировать свое поведение.

Если ребенок-агрессор неоднократно участвовал в буллинге, его могут временно отправить в специальное учебно-воспитательное учреждение (СУВУ) по согласию родителей. Эти учреждения специализируются на коррекции поведения детей и подростков.

Согласно исследованию ВЦИОМ, 84% россиян считают школьную травлю серьезной проблемой. Большинство молодых людей (98%) сталкивались с травлей со стороны сверстников. Законопроект также предусматривает применение уголовного, гражданского и административного законодательства к участникам травли.