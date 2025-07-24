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Китайские продавцы массово подделывают российские автобренды

Российские производители автозапчастей столкнулись с волной подделок со стороны китайских продавцов. В первом полугодии 2025 года зафиксированы десятки случаев полного копирования карточек товаров и магазинов отечественных брендов.

«Подлинный магазин оказывается на нижних позициях, а заказы уходят поддельщикам», – рассказал «Известиям» владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов. Чаще всего подделывают ходовые товары: щетки стеклоочистителей, тормозные системы, фильтры и технические жидкости.

По данным аналитиков, количество контрафактных автозапчастей на российском рынке за квартал выросло на 20%. В зоне риска оказались популярные бренды с хорошей репутацией и высокими продажами на маркетплейсах.

Ранее стало известно, что цены на подержанные машины китайских брендов резко снизились, за первое полугодие они упали на 10-15%. На стоимость давят кратно выросший за последнее годы объем вторичного китайского парка, распродажи дилерами новых автомобилей и высокий курс рубля. Ситуация вряд ли изменится до конца года, прогнозируют аналитики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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