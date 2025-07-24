Атака на нефтебазу в Сириусе: что произошло?

На федеральной территории «Сириус» произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая, сообщил глава территории Дмитрий Плишкин. Он предупредил жителей о работе ПВО и призвал избегать поездок и прогулок в этом районе, передаёт РБК.

«Сириус» — поселок городского типа в Имеретинской низменности, имеющий особый статус федеральной территории с собственными бюджетом и имущественными правами. Ночью в Сочи, расположенном в Краснодарском крае, были слышны взрывы. Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов над регионом и десяти беспилотников над Черным морем.

Аэропорт Сочи ограничил работу в ночь на 24 июля. Эти меры продолжают действовать.

Российские регионы периодически подвергаются атакам дронов. В ночь на 24 июля угроза атаки была объявлена в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестане.