Переговоры в Стамбуле: Россия и Украина продолжают искать компромисс

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной, прошедший во дворце Чираган. Делегации обсудили меморандумы по урегулированию, обменянные на предыдущей встрече полтора месяца назад. Российская делегация, возглавляемая помощником президента Владимиром Мединским, осталась неизменной, а украинскую делегацию возглавил Рустем Умеров, недавно назначенный секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Переговоры длились около полутора часов, передаёт РБК. Мединский предложил создать три рабочие группы для работы в режиме онлайн: по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Также обсуждалось предложение о коротких перемириях на линии соприкосновения для эвакуации раненых и погибших, что объясняется риском для санитарных команд из-за доминирования FPV-дронов.

По словам главы российской делегации, на переговорах обсуждалось возвращение в том числе и гражданских лиц — в частности, 30 человек из Курской области, которые «удерживаются Украиной». Стороны продолжают обмен телами погибших военных — как сказал Мединский, Москва вернула Киеву 7 тыс. тел, получила «некоторое небольшое количество своих» и готова передать еще 3 тыс. тел. Тем временем Минобороны России сообщило, что 23 июля Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными.

Мединский отметил, что для встречи президентов необходимо проработать мирное соглашение. Он выразил надежду на четвертый раунд переговоров, хотя признал, что позиции сторон по меморандумам пока далеки друг от друга.