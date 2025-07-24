Озвучены итоги российско-украинских переговоров: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: завершен третий раунд российско-украинских переговоров, МРОТ в РФ хотят существенно увеличить, впервые в стране зафиксирована дефляция, а в Иркутской области назвали крайне востребованную для региона профессию. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Итоги переговоров

Россия и Украина завершили третий раунд прямых переговоров в Стамбуле. Как отметил по их итогам глава делегации РФ Владимир Мединский, было решено сформировать в составе российской команды рабочие группы, которые будут работать онлайн по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Украина рассмотрит это же предложение, а также вопрос организации 24-часовых и 48-часовых перемирий, чтобы у сторон была возможность забирать тела раненых и погибших. В ближайшее время Украина и Россия передадут друг другу не менее 1200 военнопленных, а также тела.

Первая дефляция

Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию – с 15 по 21 июля она составила 0,05%. Дефляция на плодоовощную продукцию в указанный период вновь усилилась и в среднем составила 3,5% против 2,3% неделей ранее. Существеннее всего подешевели свекла, белокочанная капуста, картофель, огурцы, морковь. Также падали цены на пеленки для новорожденных, детские подгузники, туалетную бумагу, зубную пасту и ряд других товаров.

Повышение МРОТ

Представители «Справедливой России – За правду» внесут в Госдуму РФ законопроект с предложением увеличить с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда до 50 тысяч рублей. Это планируют сделать в ближайшее время. По информации автора проекта, лидера партии Сергея Миронова, именно эта сумма позволит людям удовлетворять свои потребности.

Востребованная профессия

Аналитики определили востребованную в Иркутской области профессию. Оказалось, что в регионе активно ищут продавцов. Известно, что на одну вакансию приходится 2,6 резюме потенциальных кандидатов – это ниже нормативов. В среднем соискателям предлагают около 50 тысяч рублей в месяц за работу, однако бывают и более высокооплачиваемые места.

Из блогера в мэры

Стало известно имя нового кандидата на пост мэра Ангарска: на это место претендует блогер и журналист из Бурятии Павел Добродеев. Также соответствующие документы подали помощник депутата Заксобрания региона Валерия Уса Марк Ананченков, студент ИГУ Вячеслав Белоусов, бывший депутат ЗС, гендиректор ООО «ДДК» Дмитрий Тютрин, временно неработающий Вячеслав Шеркунков, депутат думы АГО, заместитель гендиректора по информационным технологиям Иркутского трубного завода Андрей Болгов.