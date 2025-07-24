Встреча лидеров России и Украины, по словам главы российской переговорной делегации Владимира Мединского, должна стать финальной точкой в затянувшемся конфликте. Мединский подчеркнул, что на такой встрече необходимо не обсуждать соглашение, а подписывать его, завершая процесс. Киев активно настаивает на переговорах, видя в них ключ к миру на Украине, передаёт РБК.

«А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а «ставить точку», подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: конец — делу венец. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что только встреча на уровне лидеров может привести к реальному урегулированию, поскольку в России решения принимает исключительно Путин. Однако в Кремле подчеркивают, что такая встреча возможна лишь как результат предварительных договоренностей между делегациями.

Путин ранее заявлял, что готов вести переговоры с кем угодно, если Украина проявит желание. Однако он считает Зеленского нелегитимным из-за истечения срока его полномочий. В то же время на Украине считают, что Зеленский остается законным президентом до избрания нового.

Единственная встреча Путина и Зеленского состоялась в Париже в декабре 2019 года.