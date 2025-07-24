Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Чистка, трансформация, новый клиент и новый продукт: Антон Кондратьев, «ВСС Дом», – о рынке загородной малоэтажки
Создавать городскую ткань – миссия девелопера – Иван Фоминых, «ГРАНДСТРОЙ»
«Готовое жильё запускает экономику» – Наталья Зверева, «Восток Центр Иркутск»
Все материалы сюжета

Авиакомпанию S7 в Иркутской области оштрафовали за овербукинг

Компании S7 придется заплатить штраф за овербукинг – продажу большего количества билетов, чем доступно мест в самолете в надежде, что не все пассажиры их займут.

«В мае 2025 года нескольким пассажирам отказано в регистрации на рейс в связи с превышением числа зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту воздушного судна», – сообщи в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В отношении перевозчика составлен административный протокол по статье «Оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно», назначен штраф в размере 40 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Средний доход отеля в Иркутской области в 2024 году – 19,5 млн рублей
Иркутский аэропорт обслужил в первом полугодии рекордные 1,944 миллиона пассажиров
S7 увеличивает частоту рейсов из Иркутска в Сочи
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес