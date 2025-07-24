Авиакомпанию S7 в Иркутской области оштрафовали за овербукинг

Компании S7 придется заплатить штраф за овербукинг – продажу большего количества билетов, чем доступно мест в самолете в надежде, что не все пассажиры их займут.

«В мае 2025 года нескольким пассажирам отказано в регистрации на рейс в связи с превышением числа зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту воздушного судна», – сообщи в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В отношении перевозчика составлен административный протокол по статье «Оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно», назначен штраф в размере 40 тыс. рублей.