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Спрос на новостройки начнёт расти во втором полугодии

В России, по данным ЦИАН-Аналитики, предложение жилья в новостройках с января по июнь увеличилось на 12% год к году, г/г (+22 млн кв. м). В основном это стало результатом переноса сроков сдачи ряда прошлых проектов на весну и лето. При этом, по статистике ДОМ.РФ, продажи в новостройках сократились на 26% г/г, до 10,4 млн кв. м. В денежном выражении этот показатель снизился на 16% г/г, до 2,1 трлн руб.

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– Налицо дисбаланс между выросшим предложением и падающим спросом. В ДОМ.РФ также подсчитали, что в июне объем нераспроданного нового жилья составил 68% от имеющегося на рынке против 64% годом ранее. Одной из главных причин этого стал низкий спрос на ипотеку, – подчёркивает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

По данным ЦБ, с января по май российские банки выдали ипотечных кредитов на 42,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2024-го. Более 80% нового жилья в стране продается именно с помощью ипотечных займов, поэтому застройщики не могут реализовать основную долю жилья в новостройках.

– Полагаем, что при снижении ключевой ставки к концу года до 16–17% ипотека подешевеет до 19–21% годовых, а продажи нового жилья с июня по декабрь вырастут минимум на 10% по сравнению с первым полугодием, – резюмирует Наталья Мильчакова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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