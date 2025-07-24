Совфед предлагает запретить склады и пункты выдачи в жилых домах

В Совете Федерации разрабатывают законопроект, запрещающий размещение складов и пунктов выдачи заказов на первых этажах жилых домов. Поводом стали многочисленные жалобы граждан на шум, загрязнение дворов и нарушение санитарных норм. Об этом пишет газета «Известия».

«Дарксторы создают угрозу здоровью и безопасности жильцов, нарушая их конституционные права», – заявил сенатор Олег Голов. По его данным, ежедневно у жилых домов работают до 15 грузовых машин, блокируя проезды и мешая экстренным службам.

Эксперты предупреждают, что запрет может повысить цены на доставку и ударить по малому бизнесу. В качестве альтернативы предлагают ввести четкие правила работы таких объектов вместо полного запрета.