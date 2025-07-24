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Россия в 2025 году введет рекордные 7,8 млн м2 складов

В 2025 году Россия установит абсолютный рекорд по вводу складских площадей – 7,8 млн квадратных метров. Это на 70% превышает показатели докризисных лет и почти вдвое больше результатов 2024 года.

Рост обеспечен высоким спросом со стороны маркетплейсов и продуктовых сетей, которые активно развивают логистическую инфраструктуру. Лидерами среди регионов стали Новосибирск и Омск, где планируется ввести около 380 тыс. м2 складов каждый.

Обеспеченность складскими площадями в стране выросла до 341 м2 на 1000 человек и может достичь 381 м2 к концу года. Эксперты прогнозируют сохранение высоких темпов строительства и в 2026 году.

«Благодаря активизации строительства в предыдущие периоды, наблюдается рекордный объем ввода в эксплуатацию спекулятивных складских помещений. Застройщики анонсировали ввод 3,1 млн кв. м качественных спекулятивных площадей по всей России, из которых около 20% приходится на проекты логистической недвижимости. Высокий интерес к этому сегменту проявляют и девелоперы из других секторов рынка. Таким образом, при условии реализации всех планов, общий объем качественных складских площадей в стране превысит 50 млн кв. м и достигнет 56 млн кв. м к концу года», – говорит Виктор Афанасенко, региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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