Компанию по розливу воды на Байкале выдворили из производственных помещений

Предприятие по розливу питьевой воды обязали освободить два нежилых помещения в поселке Листвянка на Байкале. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Иркутской области.

Как отмечает пресс-служба ГУФССП России по региону, компания занимала два нежилых помещения общей площадью 240 кв. м. на берегу озера, где размещала оборудование и тару. Собственником зданий, которые ранее арендовала коммерческая фирма, является государственное учреждение.

В связи с этим предприятию необходимо было покинуть площади, однако делать это оно не спешило. Не единожды фирму привлекали к административной ответственности. В отношении гендиректора могли возбудить уголовное дело по факту неисполнения решения суда. Чтобы этого избежать, предприниматель все-таки решил освободить помещения.

Кроме того он оплатил штрафы на 110 тыс. рублей и исполнительский сбор в 50 тыс. рублей.