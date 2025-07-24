Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Эксперт рассказала, когда ипотека станет доступной жителям Иркутской области
Чистка, трансформация, новый клиент и новый продукт: Антон Кондратьев, «ВСС Дом», – о рынке загородной малоэтажки
Создавать городскую ткань – миссия девелопера – Иван Фоминых, «ГРАНДСТРОЙ»
Все материалы сюжета

Доходность вкладов в крупных банках продолжает снижаться

За первую половину недели несколько крупных банков вновь снизили ставки по вкладам. Средняя доходность трехмесячных депозитов упала до 17,52% годовых, полугодовых – до 16,64%, а годовых – до 15,81%.

«После снижения ключевой ставки на 1 п.п. в июне средняя ставка по годовому вкладу опустилась уже на 2,70 п.п., по полугодовому – на 2,56 п.п., по трехмесячному – на 2,06 п.п.», – отмечают аналитики «Финуслуг». Снижение затронуло все банки, участвующие в расчете индекса.

В июле средние ставки сократились на 1,13–1,32 п.п.

«Мы ожидаем, что Банк России продолжит смягчать денежно-кредитную политику в июле, – говорит главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. – По нашим оценкам, ЦБ может снизить ключевую ставку до 14% к концу года. Ставки по вкладам, вероятно, продолжат корректироваться вниз. На конец года ставки по вкладам могут снизиться до 12–13%».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
В Иркутской области утвердили новый проект развития ОЭЗ «Ворота Байкала»
Средний доход отеля в Иркутской области в 2024 году – 19,5 млн рублей
Иркутский аэропорт обслужил в первом полугодии рекордные 1,944 миллиона пассажиров
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес