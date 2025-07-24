Новый арт-объект «Кольца» появится в Иркутске

В Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино появится новый арт-объект «Кольца». Установить его планируют этим летом.
«Он будет представлять пять стальных колец высотой 4,5 метра с подсветкой. Смонтируют композицию ближе к ЗАГСу Ленинского района», – пояснили в пресс-службе городской Думы.
Дополнительное благоустройство проведут за счет бюджета Иркутска. Ранее, в 2022 году, здесь состоялись работы по программе «Формирование комфортной городской среды»: установили стелу со скамейками, дорожки, обустроили велопарковки, освещение, выполнили озеленение.
Авторы инициативы предполагают, что после установки колец у горожан будет дополнительная возможность для создания эффектных фотографий.