Новый арт-объект «Кольца» появится в Иркутске

В Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино появится новый арт-объект «Кольца». Установить его планируют этим летом.

Фото: пресс-служба Думы Иркутска

«Он будет представлять пять стальных колец высотой 4,5 метра с подсветкой. Смонтируют композицию ближе к ЗАГСу Ленинского района», – пояснили в пресс-службе городской Думы.

Дополнительное благоустройство проведут за счет бюджета Иркутска. Ранее, в 2022 году, здесь состоялись работы по программе «Формирование комфортной городской среды»: установили стелу со скамейками, дорожки, обустроили велопарковки, освещение, выполнили озеленение.

Авторы инициативы предполагают, что после установки колец у горожан будет дополнительная возможность для создания эффектных фотографий.