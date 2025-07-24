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В Иркутской области утвердили новый проект развития ОЭЗ «Ворота Байкала»

Власти Иркутской области утвердили обновленный проект планировки особой экономической зоны «Ворота Байкала» в Байкальске. Документ предусматривает развитие инфраструктуры, включая туристические объекты, причальные сооружения и благоустройство территории.

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– Обновленный проект планировки теперь предполагает строительство не только туристических объектов резидентов и обеспечивающей инфраструктуры, но и причальных сооружений. Также проектом предусматривается комплексное благоустройство территории ОЭЗ: создание прогулочного пространства, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, – заявил председатель правительства региона Константин Зайцев.

Проект направлен на создание комфортной городской среды, отвечающей современным стандартам строительства и благоустройства туристско-рекреационных территорий. В его рамках планируется создание свыше 900 рабочих мест и строительство более 2000 гостиничных номеров категории 3-5 звезд.

Документ определяет плотность и параметры застройки территории ОЭЗ, включает характеристики объектов строительства, информацию о планируемой обеспечивающей инфраструктуре (коммунальной, транспортной и иной), а также этапы проектирования, строительства и реконструкции объектов.

Реализация мероприятий в целях развития территории особой экономической зоны планируется в два этапа. Первый – с 2025 по 2030 годы, второй – с 2031 по 2035.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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