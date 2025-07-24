Эксперт рассказала, когда ипотека станет доступной жителям Иркутской области

Портал SIA.RU и Газета Дело при участии региональных девелоперов и представителей финансового сектора провели круглый стол «Ситуация на рынке – это кризис или реальность с новыми правилами?». В его рамках руководитель ипотечного центра «Альфа-Банк» в Иркутске Ирина Маджара рассказала, при каких условиях кредиты на покупку недвижимости вновь станут доступными жителям Приангарья.

По данным эксперта, за первые пять месяцев 2025 года выдачи ипотеки в Иркутской области упали в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2024-го – с 30 млрд рублей до около 15 млрд рублей. Большая часть жителей – порядка 90% – оформляют кредиты на покупку недвижимости по льготным программам. Средняя ставка на первичном рынке составляет 6%, а на вторичном – 10%, что говорит о покупке готового жилья у застройщика (по льготной программе), отмечает эксперт.

Это означает, что лишь 10% жителей покупают недвижимость по рыночной ипотеке, ставка по которой сейчас находится в районе 24%. По словам эксперта, в основном, это докредитовка. Под такой высокий процент обычно оформляют небольшие суммы – от 600 тысяч рублей, уже имея существенные накопления.

По мнению Ирины Маджары, ситуация на рынке изменится, когда ЦБ снизит ключевую ставку ниже 20%.

«Когда ключевая ставка снизится до 15-16%, для многих планка ожидания будет приспущена. Это не будут самые дорогие объекты, но рынок вторички "пойдет"», – отметила Ирина Маджара и добавила, что при указанных условиях «выстрелит» и отложенный спрос, формирующийся уже более 2 лет.

Пока же, ожидая изменений в денежно-кредитной политике ЦБ, нуждающиеся в квартирах жители Иркутской области снижают имеющуюся кредитную нагрузку и готовятся к покупке недвижимости по более выгодным процентам, указанным спикером.