Пятерых военнослужащих из Иркутской области освободили из украинского плена

Россия и Украина продолжают обмен военнопленными в рамка достигнутых договоренностей. Накануне была возвращена еще одна группа бойцов РФ, среди которых есть жители Приангарья.

«Хорошая новость от министерства обороны. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа наших военнослужащих. Пятеро из них – жители Иркутской области. Из Железногорска-Илимского, Ангарска, Тайтурки, Усолья-Сибирского, Зимы», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Сейчас люди находятся на территории Республики Беларусь, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Вскоре военных отправят в РФ, где они пройдут лечение и реабилитацию в мудучреждениях Минобороны России.