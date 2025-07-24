Примсоцбанк назвал страны, в которые осуществляет международные платежи в рублях

Примсоцбанк открывает новые перспективы для международных расчётов, предлагая клиентам совершать платежи в рублях в ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ.
География обслуживания
Примсоцбанк осуществляет платежи в рублях в следующие страны:
• Южная Корея;
• Казахстан;
• Япония;
• Китай;
• Другие страны.
Выгодные условия для наших клиентов:
• Минимальная комиссия за проведение платежа – всего 0,15% (не менее 1000 рублей);
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• Полное отсутствие комиссии за валютный контроль;
• Простота оформления операций.
Основное требование – наличие корреспондентского счёта в рублях и готовность банка-получателя работать с рублёвыми платежами.
Как воспользоваться услугой
Для получения подробной информации и оформления платежа обратитесь к специалисту валютного контроля вашего подразделения.