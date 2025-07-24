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Примсоцбанк назвал страны, в которые осуществляет международные платежи в рублях

Примсоцбанк открывает новые перспективы для международных расчётов, предлагая клиентам совершать платежи в рублях в ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ.

География обслуживания

Примсоцбанк осуществляет платежи в рублях в следующие страны:

•             Южная Корея;

•             Казахстан;

•             Япония;

•             Китай;

•             Другие страны.

Выгодные условия для наших клиентов:

•             Минимальная комиссия за проведение платежа – всего 0,15% (не менее 1000 рублей);

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•             Полное отсутствие комиссии за валютный контроль;

•             Простота оформления операций.

Основное требование – наличие корреспондентского счёта в рублях и готовность банка-получателя работать с рублёвыми платежами.

Как воспользоваться услугой

Для получения подробной информации и оформления платежа обратитесь к специалисту валютного контроля вашего подразделения.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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