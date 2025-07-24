Примсоцбанк назвал страны, в которые осуществляет международные платежи в рублях

Примсоцбанк открывает новые перспективы для международных расчётов, предлагая клиентам совершать платежи в рублях в ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ.

География обслуживания

Примсоцбанк осуществляет платежи в рублях в следующие страны:

• Южная Корея;

• Казахстан;

• Япония;

• Китай;

• Другие страны.

Выгодные условия для наших клиентов:

• Минимальная комиссия за проведение платежа – всего 0,15% (не менее 1000 рублей);

• Полное отсутствие комиссии за валютный контроль;

• Простота оформления операций.

Основное требование – наличие корреспондентского счёта в рублях и готовность банка-получателя работать с рублёвыми платежами.

Как воспользоваться услугой

Для получения подробной информации и оформления платежа обратитесь к специалисту валютного контроля вашего подразделения.