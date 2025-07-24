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Программа долгосрочных сбережений теперь доступна для клиентов Примсоцбанка

Примсоцбанк начал сотрудничество с АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» в рамках реализации государственной программы долгосрочных сбережений.

«У клиентов Примсоцбанка появилась возможность заключить договор долгосрочных сбережений от НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления. Партнерство с фондом открывает новую страницу в истории банка и предоставляет клиентам уникальные возможности для формирования стабильного финансового будущего», ˜– говорится в сообщении. 

Программа долгосрочных сбережений — уникальный финансовый инструмент, разработанный Банком России и Министерством финансов по поручению президента России, который позволяет гражданам сформировать стабильный капитал с государственной поддержкой. В современных условиях долгосрочные сбережения становятся важным элементом полезной привычки копить для обеспечения своей финансовой безопасности. На сегодняшний момент почти 4 млн. россиян стали вкладчиками программы, заключив договоры долгосрочных сбережений, что показывает к ней высокий интерес.

Ключевые преимущества программы:

  • Государственная поддержка до 360 000 рублей за 10 лет;

  • Налоговый вычет на собственные взносы до 88 000 рублей в год;

  • Минимальная гарантированная доходность по договорам, заключенным в Примсоцбанке — от 15% годовых в 2025 году*;

  • Досрочное снятие средств в особых жизненных ситуациях;

  • Защита сбережений и инвестиционного дохода до 2 800 000 рублей от АСВ;

  • Возможность наследования накоплений. 

Помимо этого, клиентам Банка доступны специальные условия по комбопродукту, который совмещает уникальные характеристики программы с привлекательными тарифами по вкладам: годовая процентная ставка составляет 21,00% на 212 дней при взносе не менее 50% от размера взноса на счет договора долгосрочных сбережений.

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«Мы уверены, новый финансовый продукт найдет большой отклик среди клиентов Примсоцбанка, и они смогут оценить многочисленные преимущества программы долгосрочных сбережений, которая помогает накапливать средства стабильно и эффективно», — комментирует Дмитрий Черноморский, директор департамента по работе по работе с партнерами и корпоративными клиентами АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления».

Оформление договора долгосрочных сбережений и комбопродукта доступно во всех офисах банка. Первый договор долгосрочных сбережений был оформлен в Дополнительном офисе г. Уссурийск.

* при значении ключевой ставки Банка России не менее 19%.

Полные условия комбопродукта доступны на сайте.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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