Примсоцбанк делает ипотеку доступнее: с 23 июля банк снижает ставки

Примсоцбанк объявляет о снижении ипотечных ставок для своих клиентов. С 23 июля 2025 года Банк предлагает более выгодные условия по всем основным ипотечным продуктам. Базовая процентная ставка теперь начинается от 21,7% годовых.

Что можно приобрести

Программа распространяется на различные виды недвижимости:

Квартиры и апартаменты

Доли и комнаты в жилых помещениях

Жилые дома с земельными участками

Земельные участки

Дачные домики

Нежилые помещения

Требования к заемщикам

Для получения кредита необходимо соответствовать следующим критериям:

Возраст от 21 до 70 лет;

Общий трудовой стаж не менее 6 месяцев;

Стаж на текущем месте работы от 3 месяцев;

Первоначальный взнос от 20% от стоимости приобретаемой недвижимости.

«Для оформления ипотечного кредита необходимо обратиться в любое отделение Примсоцбанка, подать заявку через официальный сайт Банка или позвонить по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02, звонок бесплатный. Специалисты готовы проконсультировать по всем вопросам и помочь в выборе оптимальной программы кредитования», – говорится в сообщении банка.