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Примсоцбанк делает ипотеку доступнее: с 23 июля банк снижает ставки

Примсоцбанк объявляет о снижении ипотечных ставок для своих клиентов. С 23 июля 2025 года Банк предлагает более выгодные условия по всем основным ипотечным продуктам. Базовая процентная ставка теперь начинается от 21,7% годовых.

Что можно приобрести

Программа распространяется на различные виды недвижимости:

  • Квартиры и апартаменты

  • Доли и комнаты в жилых помещениях

  • Жилые дома с земельными участками

  • Земельные участки

  • Дачные домики

  • Нежилые помещения

Требования к заемщикам

Для получения кредита необходимо соответствовать следующим критериям:

  • Возраст от 21 до 70 лет;

  • Общий трудовой стаж не менее 6 месяцев;

  • Стаж на текущем месте работы от 3 месяцев;

  • Первоначальный взнос от 20% от стоимости приобретаемой недвижимости.

«Для оформления ипотечного кредита необходимо обратиться в любое отделение Примсоцбанка, подать заявку через официальный сайт Банка или позвонить по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02, звонок бесплатный. Специалисты готовы проконсультировать по всем вопросам и помочь в выборе оптимальной программы кредитования», – говорится в сообщении банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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