Примсоцбанк делает ипотеку доступнее: с 23 июля банк снижает ставки

Примсоцбанк объявляет о снижении ипотечных ставок для своих клиентов. С 23 июля 2025 года Банк предлагает более выгодные условия по всем основным ипотечным продуктам. Базовая процентная ставка теперь начинается от 21,7% годовых.
Что можно приобрести
Программа распространяется на различные виды недвижимости:
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Квартиры и апартаменты
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Доли и комнаты в жилых помещениях
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Жилые дома с земельными участками
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Земельные участки
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Дачные домики
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Нежилые помещения
Требования к заемщикам
Для получения кредита необходимо соответствовать следующим критериям:
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Возраст от 21 до 70 лет;
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Общий трудовой стаж не менее 6 месяцев;
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Стаж на текущем месте работы от 3 месяцев;
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Первоначальный взнос от 20% от стоимости приобретаемой недвижимости.
«Для оформления ипотечного кредита необходимо обратиться в любое отделение Примсоцбанка, подать заявку через официальный сайт Банка или позвонить по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02, звонок бесплатный. Специалисты готовы проконсультировать по всем вопросам и помочь в выборе оптимальной программы кредитования», – говорится в сообщении банка.