Самолет авиакомпании из Иркутска пропал в Приамурье

В Амурской области развернута поисковая операция после исчезновения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара». Воздушное судно, следовавшее по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, пропало с радаров в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Об этом сообщили в МЧС России.

По предварительным данным, на борту находилось около 40 человек. К месту возможного происшествия уже направлены спасательные подразделения МЧС России.

В настоящее время устанавливаются точные координаты последнего контакта с самолетом и возможные причины исчезновения.

По информации издания RT, связь с судном пропала при повторной попытке сесть.