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Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
«Время "точить ножи"» – девелопер о сохранении качества продукта
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«Время "точить ножи"» – девелопер о сохранении качества продукта

Директор по стратегическому маркетингу компании «Грандстрой» Иван Фоминых заявил, что в текущей рыночной ситуации застройщики не снизят качество продукта.

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По его мнению, для бизнеса сейчас наступило время «точить ножи» – то есть внедрять новые технологии в процессы компании, повышать, с одной стороны, операционную эффективность, а с другой стороны – держать качество продукта.

«С таким подходом «Грандстрой» живёт 20 лет. И даже по самому первому объекту компании ЖК «Прогресс», который был построен в 2012 году, мы видим, что стоимость недвижимости там опережает средние темпы роста на вторичном рынке. Это говорит о том, что если ответственно подходить к качеству продукта, с вниманием к деталям, то получаются реально прорывные проекты, как, например, ЖК «Suncity», с которого в Иркутске началась история жилых комплексов с закрытыми безопасными дворами без машин», – говорит Иван Фоминых

Сегодня значительная часть покупателей продуктов «Грандстроя» – это владельцы частных загородных домов, которые вкладывают капитал в качественный городской продукт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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