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Трагедия в Амурской области: выживших нет

При крушении самолета Ан-24 предварительно, нет выживших. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

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24 июля 2025

«Предварительно, выживших нет», — сообщили там.

Спасательный вертолет Ми-8 обнаружил обломки самолета на склоне горы, где происходит загорание фюзеляжа.

Глава Приамурья Василий Орлов уточнил, что на борту было 43 пассажира, пятеро из которых — дети, а также шесть членов экипажа. Погода в районе пропажи плохая, была задержка рейса.

Ранее сообщалось, что в Амурской области развернута поисковая операция после исчезновения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара». Воздушное судно, следовавшее по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, пропало с радаров в нескольких километрах от аэропорта Тынды. По информации RT, связь с самолетом пропала при повторной попытке приземления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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