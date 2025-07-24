В России предлагают ввести Фиксированные цены на продукты

Министерство сельского хозяйства выступило с предложением установить фиксированные цены на ряд продуктов первой необходимости при заключении долгосрочных соглашений между поставщиками продукции и розничными торговцами. Как сообщили «Известия», ссылаясь на протокол одного из совещаний, такие меры затронут, в частности, яйцо и овощи различных видов.

Как отмечает издание, значительная часть поставок уже осуществляется по долгосрочным контрактам: для куриных яиц этот показатель достигает 70–80%, для овощей — 50–60%. Тем не менее эксперты отмечают нестабильность этих показателей.

В министерстве подчеркивают важность долгосрочных контрактов для поддержания стабильных цен на продовольствие и обеспечения прибыльности сельскохозяйственного сектора. Ярким примером служит ситуация с яйцами: резкое снижение цен в текущем году вынудило фермеров сокращать поголовье кур. В то же время, по данным Росстата, наблюдается противоположная тенденция с некоторыми овощами: с начала года морковь подорожала на 39%, а свекла — на 57,8%.

«Применение долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием, учитывающим интересы как производителей, так и торговых сетей, позволит снизить волатильность рынка. В настоящее время рассматривается возможность закрепить данный механизм на законодательном уровне. Предполагается, что перечень товаров будет определять правительство. При этом Минсельхоз совместно с Минпромторгом и ФАС будет отслеживать формирование цен в таких контрактах», — отметили в пресс-службе ведомства.

Однако данная инициатива потребует внесения изменений в действующую нормативную базу. В связи с этим министерство ждет официальной позиции Минпромторга по этому вопросу.