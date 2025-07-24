ТАСС: Причиной крушения Ан-24 в Приамурье могла стать ошибка экипажа

Предварительной версией крушения пассажирского Ан-24 в Амурской области называют ошибку экипажа. Инцидент мог произойти при заходе на посадку в аэропорт Тынды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник агентства.

«В качестве версии рассматривается ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку. Будут рассмотрены и другие версии», – сказал источник издания.

Ранее сообщалось, что в Амурской области развернута поисковая операция после исчезновения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара». Воздушное судно, следовавшее по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, пропало с радаров в нескольких километрах от аэропорта Тынды. По информации RT, связь с самолетом пропала при повторной попытке приземления.