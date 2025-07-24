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Опубликовано видео с места крушения Ан-24 в Приамурье

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Глава Приамурья Василий Орлов уточнил, что на борту было 43 пассажира, пятеро из которых – дети, а также шесть членов экипажа.

На видео горящие обломки лежат в лесу.

Причиной крушения могла стать ошибка экипажа. При втором заходе на посадку самолет предположительно зацепил сопку.

Ранее сообщалось, что в Амурской области развернута поисковая операция после исчезновения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара». Воздушное судно, следовавшее по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, пропало с радаров в нескольких километрах от аэропорта Тынды.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Катастрофа Ан-24 под Тындой в Амурской области
Опубликовано видео с места крушения Ан-24 в Приамурье
ТАСС: Причиной крушения Ан-24 в Приамурье могла стать ошибка экипажа
Трагедия в Амурской области: выживших нет
Все материалы сюжета
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