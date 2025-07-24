Опубликовано видео с места крушения Ан-24 в Приамурье

Глава Приамурья Василий Орлов уточнил, что на борту было 43 пассажира, пятеро из которых – дети, а также шесть членов экипажа.

На видео горящие обломки лежат в лесу.

Причиной крушения могла стать ошибка экипажа. При втором заходе на посадку самолет предположительно зацепил сопку.

Ранее сообщалось, что в Амурской области развернута поисковая операция после исчезновения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара». Воздушное судно, следовавшее по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, пропало с радаров в нескольких километрах от аэропорта Тынды.