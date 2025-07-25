«Реальные ИЖС-проекты сейчас фактически встали»

Несмотря на рекордные цифры ввода жилья по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) в Иркутской области, застройщики говорят о стагнации реального строительства. Об этом заявил сооснователь ГК «Вместе» Аркадий Астрахан в ходе круглого стола с девелоперами, прошедшего в Иркутске.
По словам эксперта, большая часть заявленных в статистике объёмов – это не новое строительство, а оформление уже существующего жилья.
– Все же понимают, что сотни тысяч квадратных метров ввода – это не новый ИЖС. Это просто государство стимулирует людей оформлять жильё в собственность. И гаражная амнистия, и дачная амнистия, и прочие амнистии – просто для того, чтобы люди оформили свою недвижимость и платили налоги. Это никакого отношения не имеет к реальной стройке, – отметил эксперт.
Он также подчеркнул, что частные застройщики, активно работавшие ещё в прошлом году, в 2025-м вынуждены приостанавливать ввод новых объектов.
– Я разговаривал с людьми, которые занимались ИЖС. В прошлом году они строили под сотню домов в Хомутово. В этом году не построили ни одного, потому что не могут продать половину построенных ранее, – добавил спикер.
Почему рынок ИЖС «встал»
Эксперты указывают на две ключевые причины, по которым сегмент индивидуального домостроения переживает спад.
- Льготную ипотеку существенно свернули
По данным Дом.РФ, за первое полугодие 2025 года было выдано лишь 33 000 ипотечных кредитов на ИЖС на сумму 179 млрд рублей – это на 75 % меньше по количеству и на 69 % по объёму, чем за тот же период 2024 года. Причина – сворачивание массовых программ господдержки и ограничение семейной ипотеки.
- С марта 2025 года – обязательный эскроу
С 1 марта вступил в силу закон, обязывающий использовать эскроу‑счета при оформлении льготной ипотеки на ИЖС. Теперь средства покупателя хранятся на эскроу‑счёте и переводятся подрядчику только после завершения строительства. Однако для многих частных застройщиков, особенно небольших, это стало барьером: им требуется аккредитация, регистрация в ЕИСЖС и готовность работать по новой модели.
Двойственный эффект
По мнению экспертов круглого стола, переход ИЖС на эскроу-модель делает рынок безопаснее для покупателей – исключает риск недостроев и нецелевого расходования средств. Однако в условиях сокращения ипотечного кредитования и отсутствия адаптированной инфраструктуры для индивидуального строительства, новые правила привели к резкому снижению активности в сегменте.
Это подтверждает слова Аркадия Астрахана: «Реальные ИЖС-проекты <…> сейчас фактически встали».