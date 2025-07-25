«Реальные ИЖС-проекты сейчас фактически встали»

Несмотря на рекордные цифры ввода жилья по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) в Иркутской области, застройщики говорят о стагнации реального строительства. Об этом заявил сооснователь ГК «Вместе» Аркадий Астрахан в ходе круглого стола с девелоперами, прошедшего в Иркутске.

По словам эксперта, большая часть заявленных в статистике объёмов – это не новое строительство, а оформление уже существующего жилья.

– Все же понимают, что сотни тысяч квадратных метров ввода – это не новый ИЖС. Это просто государство стимулирует людей оформлять жильё в собственность. И гаражная амнистия, и дачная амнистия, и прочие амнистии – просто для того, чтобы люди оформили свою недвижимость и платили налоги. Это никакого отношения не имеет к реальной стройке, – отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что частные застройщики, активно работавшие ещё в прошлом году, в 2025-м вынуждены приостанавливать ввод новых объектов.

– Я разговаривал с людьми, которые занимались ИЖС. В прошлом году они строили под сотню домов в Хомутово. В этом году не построили ни одного, потому что не могут продать половину построенных ранее, – добавил спикер.

Почему рынок ИЖС «встал»

Эксперты указывают на две ключевые причины, по которым сегмент индивидуального домостроения переживает спад.

Льготную ипотеку существенно свернули



По данным Дом.РФ, за первое полугодие 2025 года было выдано лишь 33 000 ипотечных кредитов на ИЖС на сумму 179 млрд рублей – это на 75 % меньше по количеству и на 69 % по объёму, чем за тот же период 2024 года. Причина – сворачивание массовых программ господдержки и ограничение семейной ипотеки.

С марта 2025 года – обязательный эскроу

С 1 марта вступил в силу закон, обязывающий использовать эскроу‑счета при оформлении льготной ипотеки на ИЖС. Теперь средства покупателя хранятся на эскроу‑счёте и переводятся подрядчику только после завершения строительства. Однако для многих частных застройщиков, особенно небольших, это стало барьером: им требуется аккредитация, регистрация в ЕИСЖС и готовность работать по новой модели.

Двойственный эффект

По мнению экспертов круглого стола, переход ИЖС на эскроу-модель делает рынок безопаснее для покупателей – исключает риск недостроев и нецелевого расходования средств. Однако в условиях сокращения ипотечного кредитования и отсутствия адаптированной инфраструктуры для индивидуального строительства, новые правила привели к резкому снижению активности в сегменте.

Это подтверждает слова Аркадия Астрахана: «Реальные ИЖС-проекты <…> сейчас фактически встали».