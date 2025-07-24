ВТБ провел крупнейшее в России импортозамещение системы управления знаниями

ВТБ заменил зарубежную систему управления знаниями на российское решение и обеспечил 53 тыс. сотрудников бесперебойным использованием сервиса для обслуживания более 26 млн активных розничных клиентов. Банк полностью перешел на российское решение Плюс7 МаяК, сохранил эргономичный интерфейс и улучшил функционал для пользователей.

«Переход на отечественное решение повысил производительность и ускорил обслуживание клиентов за счет более оперативного предоставления информации и ответов сотрудниками банка. Обновление системы прошло без простоев и сбоев и не отразилось на качестве обслуживания пользователей услуг», — отметил руководитель департамента технологического развития общебанковских систем ВТБ Никита Рыбченко.

Сотрудники получили более оперативный доступ к детальной информации о продуктах, услугах и процедурах. Это позволило повысить скорость и качество обработки обращений, что положительно сказалось на работе отделений и колл-центров. Упрощенная структура базы знаний также способствует ускоренной адаптации новых сотрудников.

«Для нашей команды было важно, чтобы новая система не просто работала, а действительно повышала эффективность сотрудников в ежедневном взаимодействии с клиентами. Сейчас для специалистов реализована единая точка входа для поиска накопленных знаний банка, всей информации о продуктах, услугах, акциях, внутренних и клиентских процессах, часто задаваемых вопросах и ответах. Это особенно важно для тех, кто работает с клиентами ежедневно», — подчеркнула руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова.

Плюс7 МаяК — система управления знаниями, предназначенная для организации работы контакт-центров, подразделений продаж, технической поддержки, а также для повышения эффективности внутренних коммуникаций и обучения новых сотрудников. Доступ к единой, постоянно обновляемой корпоративной базе знаний значительно ускоряет процессы компании и сокращает число ошибок, уровень издержек и операционные расходы. Мастер-дистрибьютором решения является компания DIS Group.

«ВТБ — один из крупнейших и технологически продвинутых банков России. Мы рады, что было выбрано наше решение для импортозамещения зарубежной системы управления знаниями. Успешная миграция подтвердила, что российские ИТ-решения способны решать задачи любого уровня сложности», — отметил генеральный директор DIS Group Павел Лихницкий.

Ранее проект миграции системы управления знаниями ВТБ на российское решение Плюс7 МаяК победил в конкурсе «Проект Года» GlobalCIO в номинации «Управление знаниями».