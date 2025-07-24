Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
«Время "точить ножи"» – девелопер о сохранении качества продукта
Эксперт рассказала, когда ипотека станет доступной жителям Иркутской области
Чистка, трансформация, новый клиент и новый продукт: Антон Кондратьев, «ВСС Дом», – о рынке загородной малоэтажки
Все материалы сюжета

Уралсиб расширил возможности онлайн-обслуживания для клиентов-нотариусов

Банк Уралсиб запустил новый раздел «Сделки нотариуса» в онлайн-банке для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн». Он доступен для клиентов, у которых открыт Публичный депозитный счет нотариуса (ПДСН) в Банке Уралсиб с условием начисления процентов в разрезе депонированных сумм.

В разделе «Сделки нотариуса» можно создать новую сделку, оформить к сделке распоряжение о зачислении денежных средств на ПДСН, полученных от депонента или распоряжение о списании денежных средств в пользу получателя с ПДСН.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнес-клиентов можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxvSU8px

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Катастрофа Ан-24 под Тындой в Амурской области
Опубликовано видео с места крушения Ан-24 в Приамурье
ТАСС: Причиной крушения Ан-24 в Приамурье могла стать ошибка экипажа
Трагедия в Амурской области: выживших нет
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес