Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
«Время "точить ножи"» – девелопер о сохранении качества продукта
Эксперт рассказала, когда ипотека станет доступной жителям Иркутской области
Чистка, трансформация, новый клиент и новый продукт: Антон Кондратьев, «ВСС Дом», – о рынке загородной малоэтажки
Все материалы сюжета

«Цифра банк» сообщил об изменении условий банковского обслуживания

«Цифра банк» сообщил, что с 30 июля 2025 года вступает в действие новая редакция Условий универсального банковского обслуживания физических лиц ООО «Цифра банк».
 
«Новая редакция доступна по ссылке», – говорится в сообщении банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Катастрофа Ан-24 под Тындой в Амурской области
Опубликовано видео с места крушения Ан-24 в Приамурье
ТАСС: Причиной крушения Ан-24 в Приамурье могла стать ошибка экипажа
Трагедия в Амурской области: выживших нет
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес