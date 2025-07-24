«Цифра банк» сообщил, что с 30 июля 2025 года вступает в действие новая редакция Условий универсального банковского обслуживания физических лиц ООО «Цифра банк».
«Новая редакция доступна по ссылке», – говорится в сообщении банка.
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«Цифра банк» сообщил об изменении условий банковского обслуживания
«Цифра банк» сообщил, что с 30 июля 2025 года вступает в действие новая редакция Условий универсального банковского обслуживания физических лиц ООО «Цифра банк».
/ Сибирское Информационное Агентство /
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