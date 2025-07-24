АТБ запустил платёжные стикеры для дебетовых карт

Азиатско-Тихоокеанский банк запустил платёжные стикеры для дебетовых карт с тарифными планами «АТБ карта», «Статус Light», «Статус Плюс» и Private. Заказать и получить стикер можно в любом офисе АТБ.

Стикер включает все возможности банковской карты, имеет удобный формат и выпускается в качестве дополнительного инструмента оплаты к основной карте. С его помощью можно оплачивать покупки, а также снимать наличные в банкоматах с бесконтактным обслуживанием.

Использование платёжного стикера безопасно – на нем нет номера, срока действия и CVC-кода. Для стикера можно установить ПИН-код, а в случае потери – оперативно его заблокировать. Реквизиты для онлайн-оплаты можно найти на отрывной части стикера, а также в приложении АТБ банк в разделе «Данные карты».

Выпуск стикера платный для клиентов с тарифными планами «АТБ карта» и «Статус Light» — стоимость выпуска 500 и 800 рублей соответственно. Для премиальных клиентов с тарифными планами «Статус Плюс» и Private услуга бесплатная. Клиенты могут выпустить до двух стикеров к одному счёту на тарифе «АТБ карта» и один стикер на премиальных тарифах. Банк не взимает комиссию за обслуживание на протяжении всего срока действия стикера.

«Расплачиваясь платёжным стикером, клиенты могут получать кэшбэк за покупки в соответствии с условиями программы лояльности АТБ, а также скидки и бонусы от платёжной системы «Мир». Остались вопросы? Поможем! Телефон 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный)», – говорится в сообщении банка.