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Братский АНКБ сообщил об изменении тарифов по операциям с банковскими картами

1 августа 2025 года Братский Народный Банк вносит изменения в тарифы комиссионного вознаграждения, взимаемого с физических лиц по операциям с банковскими картами.

«Обращаем ваше внимание на изменение платы за годовое обслуживание карты и платы за полный пакет услуги SMS-информирования. С 1 августа 2025 года плата за годовое обслуживание карты продукта «Народный Банк» будет составлять 600 руб., продукта «Народный Банк Премиум» - 1100 руб. Стоимость полного пакета услуг SMS-информирования для карт продукта «Народный Банк» будет составлять 79 руб. в месяц», – говорится в сообщении банка.

Также с 1 августа 2025 года вносятся изменения в Правила Программы лояльности Банка, согласно которым держатели карт смогут освободиться от платы за годовое обслуживание карты, оплачивая покупки и услуги картой Банка. Для карточного продукта «Народный Банк» (карты Мир Классическая и Visa Classic) общая сумма покупок с использованием карты должна быть не менее 15 000 руб. в месяц, для карточного продукта «Народный Банк Премиум» (карты Мир Привилегия Плюс и MasterCard Gold) – не менее 20 000 руб. в месяц.

Подробнее с новой редакцией тарифов и новыми Правилами Программы лояльности можно ознакомиться на сайте Банка www.ankb.ru в разделах «Частным лицам» - «Банковские карты» - «Тарифы» (https://ankb.ru/chastym-licam-bankovskie-karty-tarify/) и «Программа лояльности» (https://ankb.ru/programma-loyalnosti/).

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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