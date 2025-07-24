Ингосстрах Банк становится Инго Банком: новый этап развития

Ингосстрах Банк объявляет о ребрендинге и меняет название на Инго Банк. Концепция предусматривает расширение линейки банковских продуктов и привлечение новой целевой аудитории.

В рамках стратегии Инго Банка, ориентированной на российский рынок, планируется развитие сервисов для клиентов, обновление программы лояльности и ИнгоКарты. Основными принципами изменений станут простота, выгода и клиентоориентированность. Также будет расширен корпоративный сегмент, включая запуск сервисов для малого и среднего бизнеса. Ребрендинг нацелен на укрепление позиций Банка как универсального финансового партнера для различных сегментов клиентов и повышение конкурентоспособности на рынке.

«За 32 года Банк накопил значительный опыт, пройдя путь развития до универсальной финансовой организации, предоставляющей широкий спектр услуг розничного и корпоративного обслуживания. Мы подошли к новому этапу масштабирования бизнеса, видя новые возможности на банковском рынке. Новое название сохраняет узнаваемость бренда, придавая ему более лаконичный вид. Мы не меняем ценности – мы делаем наш бренд более актуальным и удобным для клиентов. Инго Банк – это тот же надежный партнер, с обновленным позиционированием и продуманными решениями для наших клиентов», - отметил председатель правления Инго Банка Станислав Даныш.

Обновление бренда и визуальных элементов будет проходить постепенно. На первом этапе оно коснется сайта и приложения банка, позже изменится дизайн офисов, банкоматной сети и ИнгоКарты.

Изменения не повлияют на условия обслуживания действующих клиентов – ничего дополнительно подписывать не требуется.

Инго Банк продолжает выступать партнером Инго Экосистемы, позволяя клиентам получать комплексные решения. Программа лояльности Инго Бонус неоднократно отмечалась наградами и премиями. В частности, она является победителем в номинации "Лучшая кобрендинговая программа лояльности" премии Loyalty & CX Awards Russia 2024 и лауреатом премии "Финансовая элита России".