Приложение Альфа-Инвестиций второй год признано лучшим в России по версии Markswebb

Мобильное приложение Альфа-Банка для инвестиций «Альфа-Инвестиции» на андроиде вновь стало лидером рейтинга по итогам исследования Markswebb Digital Investment Rank.

Исследователи агентства Markswebb отметили впечатляющий рывок в качестве цифрового опыта и назвали приложение Альфа-Инвестиций более продуманным и удобным на всех этапах. Среди ключевых преимуществ — акцент на обучении. Альфа-Инвестиции предлагают широкий выбор курсов, аналитических материалов и пояснений к сложным терминам. Подбор ценных бумаг стал удобнее благодаря большему числу фильтров, инвестиционным идеям и комплексной оценке акций через сервис «Альфа-Рейтинг».

Кроме того, эксперты назвали сильными сторонами приложения детальную статистику по портфелю, доходность инструментов и историю событий с фильтрацией. Дополнительное преимущество — прогноз налоговых вычетов по ИИС прямо в приложении.

Альфа-Инвестиции активно внедряют технологичные решения, которые делают инвестиции проще, эффективнее и доступнее. Среди ключевых приоритетов — применение искусственного интеллекта и саммаризация.

Markswebb Digital Investment Rank — сравнительное исследование цифрового клиентского опыта в приложениях брокеров. Всего было исследовано 12 приложений ключевых игроков рынка по более чем 600 критериям.