Альфа-Банк отменил платежи по кредитной карте на целый месяц

Альфа-Банк первым из банков запустил услугу пропуска платежа по кредитным картам. Раз в полгода клиенты могут не погашать долг по кредитке — без просрочек, штрафов и отмены льготного периода.

Перенести обязательный платеж можно всего за 390 рублей и в один клик — без звонков в банк, письменных заявлений и объяснения причин.

Активировать пропуск платежа можно в мобильном приложении Альфа-Банка или в Альфа-Онлайн.