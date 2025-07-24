Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
«Время "точить ножи"» – девелопер о сохранении качества продукта
Эксперт рассказала, когда ипотека станет доступной жителям Иркутской области
Чистка, трансформация, новый клиент и новый продукт: Антон Кондратьев, «ВСС Дом», – о рынке загородной малоэтажки
Все материалы сюжета

Альфа-Банк отменил платежи по кредитной карте на целый месяц

Альфа-Банк первым из банков запустил услугу пропуска платежа по кредитным картам. Раз в полгода клиенты могут не погашать долг по кредитке — без просрочек, штрафов и отмены льготного периода.

Перенести обязательный платеж можно всего за 390 рублей и в один клик — без звонков в банк, письменных заявлений и объяснения причин.

Активировать пропуск платежа можно в мобильном приложении Альфа-Банка или в Альфа-Онлайн.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxxsKy3W

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Катастрофа Ан-24 под Тындой в Амурской области
Опубликовано видео с места крушения Ан-24 в Приамурье
ТАСС: Причиной крушения Ан-24 в Приамурье могла стать ошибка экипажа
Трагедия в Амурской области: выживших нет
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес