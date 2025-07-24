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Snickers и Twix могут исчезнуть с полок «Пятерочки»

Магазины «Пятерочка» и «Перекресток» прекратили закупки продукции Mars из-за несоответствия цен принципам справедливого ценообразования. Запасов Snickers и других товаров хватит до сентября, после чего их заменят аналогами.

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Источник, близкий к X5, сообщил, что отгрузки фактически остановились 23 июля, сообщает РБК. В X5 подтвердили, что решение касается шоколадных батончиков, конфет и жевательной резинки. Запасы продукции Mars закончатся в августе-сентябре, но риск пустых полок отсутствует — товары будут заменены аналогами от других производителей.

В российском офисе Mars подтвердили приостановку отгрузок кондитерской продукции.

В ходе переговоров сторонам не удалось достичь «взаимоприемлемых договоренностей», отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества, заявил представитель X5. «Согласно имеющейся у Х5 аналитике, предложенные Mars закупочные цены существенно превышают рыночные ориентиры и не отвечают ожиданиям добросовестного взаимодействия между крупными игроками отрасли», — пояснил представитель ретейлера.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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