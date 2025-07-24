Семьи погибших при крушении Ан-24 получат выплаты от иркутской авиакомпании «Ангара»

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании из Иркутска «Ангара» разбился после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды в Амурской области. Все находившиеся на борту люди погибли. Их семьи получат выплаты.

«Авиакомпания "Ангара" предоставит страховые выплаты. Минздрав региона окажет психологическую помощь родственникам», – сообщил в своем тг-канале губернатор Игорь Кобзев.

Другой перевозчик – авиакомпания S7 – намерена доставить родственников членов экипажа до места крушения.

Инцидент случился в условиях дождя и плохой видимости. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и 42 пассажира. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.