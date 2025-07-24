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Семьи погибших при крушении Ан-24 получат выплаты от иркутской авиакомпании «Ангара»

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Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании из Иркутска «Ангара» разбился после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды в Амурской области. Все находившиеся на борту люди погибли. Их семьи получат выплаты.

«Авиакомпания "Ангара" предоставит страховые выплаты. Минздрав региона окажет психологическую помощь родственникам», – сообщил в своем тг-канале губернатор Игорь Кобзев.

Другой перевозчик – авиакомпания S7 – намерена доставить родственников членов экипажа до места крушения.

Инцидент случился в условиях дождя и плохой видимости. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и 42 пассажира. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Катастрофа Ан-24 под Тындой в Амурской области
Опубликован список погибших во время крушения Ан-24
Семьи погибших при крушении Ан-24 получат выплаты от иркутской авиакомпании «Ангара»
Опубликовано видео с места крушения Ан-24 в Приамурье
Все материалы сюжета
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