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Масштабное обновление 130-го квартала проведут в Иркутске

В Иркутске планируют комплексно обновить территорию 130-го квартала. В настоящее время здесь приводят в порядок 600 кв. метров территории, где заменяют тротуарную плитку и проводят озеленение. В дальнейшем отремонтируют и другие участки.

«Это только первый этап большой программы по обновлению знакового места. <…> На следующий год запланирована разработка проекта восстановления лестницы и подпорной стенки. Особое внимание мы уделяем гармоничной интеграции квартала с близлежащими объектами – музыкальным театром имени Загурского, пешеходным мостом и парковой зоной», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Он также пояснил, что масштабный проект благоустройства реализуют к 2027 году, к юбилею Иркутской области. В порядок приведут лестницы, всю окружающую территорию, в том числе перед Домом музыки имени Дениса Мацуева.

Также запланированы работы по очистке мраморного фасада здания театра и созданию архитектурной подсветки. Планируется решить вопрос с организацией парковочных мест и благоустройством прилегающих территорий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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